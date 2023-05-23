$79.94+0.0386.50+0.22

«Флорида» установила историческое достижение в плей-офф НХЛ

«Флорида Пантерз» одержала победу в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (1:0, 3-0). «Пантерз» стали первой командой в истории Национальной хоккейной лиги, которая дважды вела в двух сериях плей-офф подряд со счётом 3-0, заняв последнее место в регулярном чемпионате, позволяющее сыграть в матчах на выбывание. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

«Флорида» установила историческое достижение в плей-офф НХЛ
© Пресс-служба ХК "Флорида Пантерз"

Серия с «Каролиной» проходит в рамках финала Восточной конференции. В полуфинале «Каролина» разобралась с «Торонто Мэйпл Лифс» (4-1). Большую роль в успехах «Пантерз» играет российский вратарь Сергей Бобровский, отразивший за три матча с «Харрикейнз» 132 броска. Он был признан лучшим игроком третьей встречи, а также впервые в своей карьере оформил шат-аут в матче плей-офф.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий