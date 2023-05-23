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«Сибирь» объявила о продлении контракта с защитником Морозовым

Защитник «Сибири» Илья Морозов подписал новый годичный контракт с новосибирской командой. Об этом сообщает пресс-служба «Сибири» на официальном сайте.

«Сибирь» объявила о продлении контракта с защитником Морозовым
© Чемпионат.com

24-летний Морозов в прошлом сезоне в рамках регулярного чемпионата и плей-офф Кубка Гагарина принял участие в 72 матчах, набрав 15 (5+10) очков при показателе полезности «+7». Всего в КХЛ Морозов в 304 матчах набрал 46 (16+30) очков при показателе полезности «+8». За «Сибирь», которая является родным клубом для хоккеиста, он отыграл шесть сезонов.

В прошлом сезоне плей-офф «Сибирь» дошла до первой стадии Кубка Гагарина, где в пяти матчах уступила омскому «Авангарду». В регулярном чемпионате новосибирская команда заняла 11-е место в общей таблице, а в Восточной конференции финишировала шестой.

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