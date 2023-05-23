«Сибирь» объявила о продлении контракта с защитником Морозовым

24-летний Морозов в прошлом сезоне в рамках регулярного чемпионата и плей-офф Кубка Гагарина принял участие в 72 матчах, набрав 15 (5+10) очков при показателе полезности «+7». Всего в КХЛ Морозов в 304 матчах набрал 46 (16+30) очков при показателе полезности «+8». За «Сибирь», которая является родным клубом для хоккеиста, он отыграл шесть сезонов.