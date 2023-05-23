Третьяк: канадские хоккеисты в финалах хотят играть только с русскими

Третьяк рассказал, что канадские хоккеисты хотят играть в финалах только с россиянами
Представители сборной Канады в личных разговорах высказывают желание играть в финалах международных турниров только с россиянами. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
"У нас в принципе контакт есть [с IIHF], но он только онлайн. [IIHF] не приглашает нас к себе, боится, что мы введем какой-то раскол, что какие-то члены федерации уйдут с конгресса, - сказал Третьяк в разговоре с министром спорта РФ Олегом Матыциным. - Я не знаю, что они думают, но мы участвуем [в мероприятиях] только по видео. И [Павел] Буре у нас как член совета выступает только по видео".
"Когда мы с канадцами разговариваем, они говорят: "Мы хотим только с вами в финалах играть", - добавил президент ФХР.
Из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF) сборные России и Белоруссии не могут выступать на соревнованиях под эгидой организации.
В последний раз сборные России и Канады играли друг с другом в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года - канадцы выиграли в овертайме со счетом 2:1.