Третьяк: канадские хоккеисты в финалах хотят играть только с русскими

"У нас в принципе контакт есть [с IIHF], но он только онлайн. [IIHF] не приглашает нас к себе, боится, что мы введем какой-то раскол, что какие-то члены федерации уйдут с конгресса, - сказал Третьяк в разговоре с министром спорта РФ Олегом Матыциным. - Я не знаю, что они думают, но мы участвуем [в мероприятиях] только по видео. И [Павел] Буре у нас как член совета выступает только по видео".