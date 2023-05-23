ХК «Торпедо» подписал контракт с нападающим Данилом Веряевым

Для 24-летнего нападающего предстоящий сезон станет уже восьмым в составе нижегородского клуба. Всего за «Торпедо» в КХЛ он отыграл 320 матчей, в которых отметился 51 (19+32) набранным баллом. В сезоне-2022/2023 Данил защищал «Торпедо» в 57 матчах, забросив четыре шайбы и отдав пять результативных передач.