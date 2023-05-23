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Стало известно расписание четвертьфинальных матчей ЧМ-2023 по хоккею

Определились четвертьфинальные пары на чемпионат мира по хоккею. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальных матчей. Все матчи 1/4 финала турнира состоятся 25 мая в Финляндии и Латвии.

Стало известно расписание четвертьфинальных матчей ЧМ-2023 по хоккею
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США сыграет со сборной Чехии, начало игры — в 16:20 мск в Тампере на стадионе «Нокиа-Арена».

Швейцария встретится с национальной командой Германии в 16:20 мск в Риге на стадионе «Арена-Рига».

Сборная Канады сыграет с Финляндией в 20:20 мск в Тампере.

Швеция встретится со сборной Латвии в 20:20 мск в Риге.

Полуфинальные встречи будут сыграны 27 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая. Действующим чемпионом мира является национальная команда Финляндии.

Сетка плей-офф чемпионата мира — 2023.

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