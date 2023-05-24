«Авангард» предлагал нападающему Толчинскому трехлетний контракт на 240 млн рублей

По данным «Матч ТВ», омский «Авангард» предлагал нападающему Сергею Толчинскому подписать трехлетний контракт на сумму 240 миллионов рублей.

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В среду петербургский СКА объявил о переходе Толчинского, форвард заключил соглашение на пять лет с зарплатой 77 млн рублей за сезон. Бонусы в предложениях «Авангарда» и СКА были одинаковыми.

Игрок вел переговоры с омским клубом напрямую, хоккеист был готов подписать контракт без своего агента Шуми Бабаева, но просил больше денег.