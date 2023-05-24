«Авангард» предлагал нападающему Толчинскому трехлетний контракт на 240 млн рублей

«Авангард» предлагал Толчинскому трехлетний контракт на 240 млн рублей
По данным «Матч ТВ», омский «Авангард» предлагал нападающему Сергею Толчинскому подписать трехлетний контракт на сумму 240 миллионов рублей.
В среду петербургский СКА объявил о переходе Толчинского, форвард заключил соглашение на пять лет с зарплатой 77 млн рублей за сезон. Бонусы в предложениях «Авангарда» и СКА были одинаковыми.
Игрок вел переговоры с омским клубом напрямую, хоккеист был готов подписать контракт без своего агента Шуми Бабаева, но просил больше денег.
Толчинский защищал цвета «Авангарда» с 2019 года. В прошедшем сезоне 28 летний нападающий набрал 63 очка (21 шайба + 42 результативные передачи) в 82 матчах регулярного чемпионата и плей офф КХЛ. Зарплата Толчинского по контракту составляла 60 млн рублей.
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