Казахстан на конгрессе IIHF поспорит за право проведения чемпионата мира по хоккею

Ежегодный конгресс Международной федерации хоккея (IIHF), который традиционно проходит в дни чемпионата мира, состоится в финском Тампере. Главным событием мероприятия станут выборы места проведения чемпионата мира 2027 года, на который претендует Казахстан.

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Конгресс пройдет с 25 по 27 мая, однако все основные вопросы IIHF обычно рассматривает в первые два дня. В ходе него будут заслушаны доклад о подготовке к чемпионату мира 2024 года в Чехии, выбраны места проведения мировых первенств низших дивизионов, обнародован бюджет IIHF на следующий год. Также будет подтверждено участие международной федерации в организации хоккейного турнира Олимпиады 2026 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Видео дня

Во время конгресса не ожидается глобальных обсуждений и одобрений ряда решений по участию сборных России и Белоруссии в соревнованиях под эгидой IIHF. Еще 22 марта международная федерация объявила о том, что ее совет решил не допускать национальные команды обеих стран до чемпионата мира 2024 года.

Президент IIHF Люк Тардиф тогда сообщил ТАСС, что вопрос о дальнейшем допуске сборных будет обсуждаться только на совете международной федерации весной 2024 года. На предыдущем конгрессе, который проходил в конце сентября 2023 года в турецком Белеке, IIHF по итогам голосования членов федерации только одобрила решение о том, что россияне и белорусы в случае возвращения будут играть в высшем дивизионе чемпионата мира. Член совета IIHF, специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре не участвовал в последнем заседании совета из-за конфликта интересов. Поскольку на предстоящем конгрессе российские вопросы обсуждаться не будут, все российские представители, включая Буре, будут участвовать в заседании конгресса дистанционно.

Взгляд на Азию

Выборы чемпионата мира 2027 года пройдут на конгрессе в Тампере 26 мая в первой половине дня, о чем ТАСС сообщил Тардиф. За право проведения турнира поспорят Германия и Казахстан. "Это два действительно отличных кандидата. У меня отношение к ним полностью нейтральное", - подчеркнул глава международной федерации.

Изначально на проведение мирового первенства претендовало три страны. 22 сентября 2022 года IIHF объявила о получении заявок от Германии, Казахстана и Норвегии. О том, что среднеазиатская республика поборется за право проведения турнира, стало известно чуть ранее по итогам встречи с Тардифом президента страны Касыма-Жомарт Токаева, который подчеркнул значительный рост популярности хоккея и увеличение количества детско-юношеских хоккейных школ и молодежных команд в Казахстане.

В январе этого года IIHF объявила о том, что Норвегия отозвала свою заявку в связи с отсутствием финансирования со стороны правительства страны. В норвежской заявке указывались Тронхейм и Берум как города, где планировалось провести игры турнира. Тогда же было сказано, что Норвегия планирует готовить заявку на проведение чемпионата мира - 2028 - в год 120-летия IIHF. Для победы одной из заявок необходимо набрать простое большинство голосов (более 50%), в случае равенства голосов президент IIHF или назначенный им в его отсутствие вице-президент может потребовать проведение еще одного голосования, прежде чем отдать решающий голос.

Предсказать результаты выборов не так просто. Германия имеет огромный опыт проведения чемпионата мира, в XXI веке она принимала турнир три раза (2001, 2010 и 2017 годы). В нынешней немецкой заявке фигурируют Кельн, Дюссельдорф, Маннгейм и Мюнхен. Кельн принимал матчи всех трех турниров, Маннгейм - чемпионат мира 2001 года. Все города имеют необходимую инфраструктуру, включая комфортабельные хоккейные дворцы. "Ланксесс-Арена" в Кельне на 18,5 тыс. зрителей на данный момент является самой вместительной хоккейной ареной за пределами Северной Америки, однако в Санкт-Петербурге возводят "СКА-Арену" на 21,5 тыс. человек.

IIHF необходимо искать новые хоккейные рынки, а Казахстан является крупной хоккейной страной, находящейся не так далеко от Европы. В казахстанской заявке есть два вместительных дворца: "Барыс-Арена" (11,4 тыс. человек) в Астане, где проводит свои матчи в чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Барыс", и построенная к зимней Универсиаде 2017 года "Алма-Аты-Арена" (12,5 тыс.).