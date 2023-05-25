Нападающий «Флориды» Дюклер поцеловал Бобровского

Нападающий «Флориды Пантерз» Энтони Дюклер поцеловал вратаря своей команды Сергея Бобровского после выхода в финал Кубка Стэнли. Видео можно посмотреть на сайте «Флориды».
«Флорида Пантерз» обыграла «Каролину Харрикейнз» и стала первым финалистом плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Четвертая игра финальной серии Восточной конференции НХЛ, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки.
В составе победителей отличились Энтони Дюклер, Мэттью Ткачук (дважды) и Райан Ломберг. Голы за «Каролину» забили Пол Штястны, Теуво Терявяйнен и Йеспер Фаст.
Сергей Бобровский отразил в прошедшей встрече 36 бросков.
«Пантерз» стал победителем Восточной конференции НХЛ, выиграв серию у «Каролины» со счетом 4-0.
Его соперником по финалу лиги будет победитель в противостоянии финалистов Западной конференции: «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз».
«Вегас» после трех первых игр ведет в серии со счетом 3-0.