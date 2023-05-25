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Форвард "Флориды" Дюклер поцеловал Бобровского после выхода в финал плей-офф НХЛ

Нападающий «Флориды Пантерз» Энтони Дюклер поцеловал вратаря своей команды Сергея Бобровского после выхода в финал Кубка Стэнли. Видео можно посмотреть на сайте «Флориды».

Нападающий «Флориды» Дюклер поцеловал Бобровского
© Официальный сайт НХЛ

«Флорида Пантерз» обыграла «Каролину Харрикейнз» и стала первым финалистом плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Четвертая игра финальной серии Восточной конференции НХЛ, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки.

В составе победителей отличились Энтони Дюклер, Мэттью Ткачук (дважды) и Райан Ломберг. Голы за «Каролину» забили Пол Штястны, Теуво Терявяйнен и Йеспер Фаст.

Сергей Бобровский отразил в прошедшей встрече 36 бросков.

«Пантерз» стал победителем Восточной конференции НХЛ, выиграв серию у «Каролины» со счетом 4-0.

Его соперником по финалу лиги будет победитель в противостоянии финалистов Западной конференции: «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз».

«Вегас» после трех первых игр ведет в серии со счетом 3-0.

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