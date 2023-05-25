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Два российских хоккеиста сыграют в финале Кубка Стэнли

В финале Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие два российских хоккеиста. За "Флорида Пантерз", который стал первым финалистом плей-офф лиги, выступает российский вратарь Сергей Бобровский. В составах "Вегас Голден Найтс" и "Даллас Старз", которые разыграют вторую путевку в решающую серию, есть по одному россиянину - соответственно нападающие Иван Барбашев и Евгений Дадонов.

Два российских хоккеиста сыграют в финале Кубка Стэнли
© USA TODAY Sports/Reuters

Таким образом, один из российских игроков станет обладателем Кубка Стэнли восьмой год подряд. "Пантерз" стал победителем Восточной конференции НХЛ, выиграв серию у "Каролины" со счетом 4-0. Четвертая игра финальной серии Востока, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки. В составе победителей отличились Энтони Дюклер, Мэттью Ткачук (дважды) и Райан Ломберг. Голы за "Каролину" забили Пол Штястны, Теуво Терявяйнен и Йеспер Фаст. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил в прошедшей встрече 36 бросков.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил роль российской вратарской школы в становлении голкипера клуба Национальной хоккейной лиги "Флорида Пантерз". Специалист заметил, что в России нет четкой системы подготовки вратарей как таковой, и многие игроки добиваются высоких результатов самостоятельно.

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