Два российских хоккеиста сыграют в финале Кубка Стэнли

В финале Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие два российских хоккеиста. За "Флорида Пантерз", который стал первым финалистом плей-офф лиги, выступает российский вратарь Сергей Бобровский. В составах "Вегас Голден Найтс" и "Даллас Старз", которые разыграют вторую путевку в решающую серию, есть по одному россиянину - соответственно нападающие Иван Барбашев и Евгений Дадонов.

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Таким образом, один из российских игроков станет обладателем Кубка Стэнли восьмой год подряд. "Пантерз" стал победителем Восточной конференции НХЛ, выиграв серию у "Каролины" со счетом 4-0. Четвертая игра финальной серии Востока, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки. В составе победителей отличились Энтони Дюклер, Мэттью Ткачук (дважды) и Райан Ломберг. Голы за "Каролину" забили Пол Штястны, Теуво Терявяйнен и Йеспер Фаст. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил в прошедшей встрече 36 бросков.