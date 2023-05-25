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«Флорида» стала первым финалистом Кубка Стэнли

«Флорида Пантерс» стала первым финалистом Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Флорида» стала первым финалистом Кубка Стэнли
© Lenta.ru

В финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команда обыграла клуб «Каролина Харрикейнс». В решающем матче «пантеры» оказались сильнее со счетом 4:3 (счет в серии — 4-0).

В составе «Флориды» выступает российский вратарь Сергей Бобровский. В решающем матче голкипер отразил 36 бросков из 39 и был признан второй звездой встречи.

«Флорида» вышла в финал турнира второй раз в истории. Ранее команде это удавалось в 1996 году, однако тогда клуб уступил в четырех матчах «Колорадо Эвеланш» (0-4).

Соперником «Флориды» в 2023 году станет победитель финальной серии плей-офф Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старс». Счет в серии команд — 3-0 в пользу «Вегаса».

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