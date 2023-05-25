Выяснилось, сколько канадский вратарь заработает в казахском ХК "Барыс"

Канадский голкипер Эдвард Паскуале подпишет двухлетний контракт с казахстанским «Барысом» и суммарно заработает 120 миллионов рублей, сообщает Metaratings.ru.

Паскуале в минувшем сезоне защищал ворота магнитогорского «Металлурга» . Канадец играл за «Барыс» в сезоне 2019/20.

Голкипер в сезоне 2022/23 провел 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, одержал 23 победы, включая три без пропущенных шайб, при коэффициенте надежности 2,25. В 10 играх плей офф 32 летний Паскуале отражал 90,6% бросков по воротам, коэффициент надежности составил 2,67.