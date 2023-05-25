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1 час назад

Вратарь Паскуале заработает в «Барысе» 120 млн рублей за два года — СМИ

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Канадский голкипер Эдвард Паскуале подпишет двухлетний контракт с казахстанским «Барысом» и суммарно заработает 120 миллионов рублей, сообщает Metaratings.ru.

Выяснилось, сколько канадский вратарь заработает в казахском ХК "Барыс"
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Паскуале в минувшем сезоне защищал ворота магнитогорского «Металлурга». Канадец играл за «Барыс» в сезоне 2019/20.

Голкипер в сезоне 2022/23 провел 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, одержал 23 победы, включая три без пропущенных шайб, при коэффициенте надежности 2,25. В 10 играх плей офф 32 летний Паскуале отражал 90,6% бросков по воротам, коэффициент надежности составил 2,67.

Хоккей,Металлург,
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