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«Трактор» объявил о возвращении в клуб нападающего Кравцова

Нападающий Виталий Кравцов вернулся в челябинский «Трактор», сообщает пресс служба хоккейного клуба. Клуб и форвард достигли соглашения о контракте до конца сезона 2024/25. Ранее «Матч ТВ» сообщал, что 23 летний Кравцов подпишет двухлетнее соглашение с «Трактором» и по новому соглашению с клубом в первом сезоне зарплата хоккеиста составит 40 миллионов рублей в год. Также в контракте прописаны бонусы: 5 миллионов рублей за 20 набранных очков, 20 миллионов — за попадание в тройку лучших нападающих КХЛ по очкам по итогам регулярного чемпионата. Во втором сезоне зарплата игрока составит 55 миллионов в год, также будет предусмотрен бонус в размере 30 миллионов за попадание в тройку лучших нападающих КХЛ по очкам по итогам регулярного чемпионата. Таким образом, Кравцов за два года может заработать до 150 миллионов рублей в челябинском клубе. Без учета бонусов его зарплата составит 95 миллионов рублей за два года. Кравцов в минувшем сезоне выступал за «Нью Йорк Рейнджерс», а позже перешел в «Ванкувер Кэнакс». Он набрал 8 (4+4) очков в 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его зарплата по одностороннему контракту составляла 875 тысяч долларов в год (70 млн рублей). Источник:Официальный сайт ХК «Трактор»

«Трактор» объявил о возвращении в клуб нападающего Кравцова
© Матч ТВ
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