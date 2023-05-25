Бывший тренер ХК "Металлург" рассказал о работе с ветераном НХЛ

"Это один из тех тренеров, которые засыпают и просыпаются с хоккеем. При нем было очень много разборов деталей по видео. Для меня самого это был первый год работы после того, как я проработал в Ярославле с отцом, - рассказал Воробьев. - Мне было интересно увидеть североамериканский взгляд на хоккей, чему они учат. К примеру, тому, что постоянно должна быть клюшка на льду в зоне обороны. Дима Казионов, которому было тогда около 30 лет, сказал, что для него это вообще новость и этому его не учили".