Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук забил победный гол за пять секунд до конца четвёртого матча серии с «Каролиной» (4:3). Хоккеисты «Пантерз» одержали победу в серии со счётом 4-0 и во второй раз в клубной истории попали в финал Кубка Стэнли.

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Ткачук повторил рекорд НХЛ по самому позднему голу а основное время, принёсшему победу в серии. Ранее этот рекорд единолично принадлежал Нику Метцу из «Торонто», который в 1942 году также забил победный гол за 5 секунд до конца шестого матча серии с «Рейнджерс» (4-2 в серии) и помог «Мэйпл Лифс» пройти в финал Кубка Стэнли. На одну секунду раньше победу в серии принёс гол форварда «Колорадо» Даррена Хельма в шестом матче прошлогодней серии плей-офф с «Сент-Луисом».

Примечательно, что Ткачук забил победный гол в трёх из четырёх игр серии с «Каролиной».