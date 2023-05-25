$79.98+0.0285.88-0.32

Сборная США всухую обыграла Чехию и стала первым полуфиналистом ЧМ-2023

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными США и Чехии. Победу со счётом 3:0 одержали американцы.

Сборная США всухую обыграла Чехию и стала первым полуфиналистом ЧМ-2023
© globallookpress.com

На 13-й минуте первого периода Мэтт Коронато с передач Лэйна Хатсона и Коннора Мэки открыл счёт в матче.

В середине второй двадцатиминутки Ник Пербикс с передачи Рокко Гримальди удвоил преимущество американской сборной.

На 10-й минуте третьего периода Каттер Готье с передачи Ти Джея Тайнэна сделал счёт 3:0.

Таким образом, сборная США пробилась в полуфинал чемпионата мира – 2023.

Напомним, полуфинальные встречи будут сыграны 27 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая. Действующим чемпионом является национальная команда Финляндии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий