Сборная США всухую обыграла Чехию и стала первым полуфиналистом ЧМ-2023

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными США и Чехии. Победу со счётом 3:0 одержали американцы.

На 13-й минуте первого периода Мэтт Коронато с передач Лэйна Хатсона и Коннора Мэки открыл счёт в матче.

В середине второй двадцатиминутки Ник Пербикс с передачи Рокко Гримальди удвоил преимущество американской сборной.

На 10-й минуте третьего периода Каттер Готье с передачи Ти Джея Тайнэна сделал счёт 3:0.

Таким образом, сборная США пробилась в полуфинал чемпионата мира – 2023.