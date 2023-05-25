$79.98+0.0285.88-0.32

«Баффало» подписал контракт новичка с 19-летним российским защитником

«Баффало Сэйбрз» подписал трёхлетний контракт новичка с защитником Всеволодом Комаровым, сообщает пресс-служба клуба.

«Баффало» подписал контракт новичка с 19-летним россиянином
© NHL.COM

«Когда мы увидели его в лагере новичков и в лагере развития, то поняли, что это отличный защитник. Он крупный, высокий и силён перед воротами. Он начал добавлять немного атакующих действий в свою игру в QMJHL», — заявил директор по развитию игроков «Баффало» Адам Мэйр.

19-летний игрок обороны был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги 2022 года в пятом раунде под общим 134 номером.

Уроженец Челябинска последние два сезона провёл в QMJHL за клуб «Квебек Ремпартс». В 122 матчах Комаров забросил 14 шайб и отдал 44 результативные передачи, набрав в общей сложности 58 очков с показателем полезности «+76» и со 100 минутами штрафа.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий