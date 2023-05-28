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Иван Барбашёв забил гол в пятом матче серии с «Далласом»

В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит пятый матч серии финала Западной конференции, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Даллас Старз».

Иван Барбашев забил гол в пятом матче серии с «Далласом»
© ТАСС

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:1. В составе «Вегаса» отличился российский нападающий Иван Барбашёв. Для россиянина этот гол стал пятым в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ. Также на его счету восемь результативных передач.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Вегаса».

Напомним, ранее «Флорида Пантерз» вышла в финал Кубка Стэнли, обыграв в серии «Каролину Харрикейнз». Действующим победителем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш», который в финале прошлого обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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