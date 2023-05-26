Павелски побил рекорд Овечкина по голам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков

Нападающий "Даллас Старз" Джо Павелски забросил шайбу в овертайме четвертого матча полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вегас Голден Найтс". Этот гол стал для форварда 73-м в плей-офф. По этому показателю Павелски обошел российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Теперь Павелски является лучшим снайпером в плей-офф среди действующих хоккеистов НХЛ. Напомним, встреча между "Вегасом" и "Далласом", прошедшая на стадионе "Американ Эйрлайнс Центр" в Далласе, закончилась победой "Далласа" со счетом 3:2 (ОТ). Счет на пятой минуте первого периода открыл нападающий "Вегаса" Уильям Карлссон. На 16-й минуте форвард "Далласа" Джейсон Робертсон сравнял счет на табло. Хоккеист "Голден Найтс" Джонатан Маршессо вновь вывел свою команду вперед, но тот же Робертсон снова установил паритет.