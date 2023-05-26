ЧМ по хоккею в 2027 году пройдет в Германии

Германия примет чемпионат мира по хоккею 2027 года, такое решение принято на заседании конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) в Тампере (Финляндия).

© Матч ТВ

По итогам голосования заявка Германии получила 75% голосов (102), вторым кандидатом был Казахстан (25%, 34). В 2024 году мировое первенство состоится в Чехии, в 2025 м — в Дании и Швеции, в 2026 м — в Швейцарии.