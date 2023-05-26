Экс-тренер сборной России о Тардифе: "Пусть дураков в зеркале ищет"

«Что он несёт? Ну зачем так врать открыто? Это самое прямое политическое решение. Этому Тардифу сверху приказали нас не пускать, поэтому лучше бы он молчал. Пусть дураков в зеркале ищет. Мы скоро вернёмся. Ничто не вечно под луной. Через год или полтора мы уже будем играть со всеми на чемпионате мира. Не нужно волноваться или переживать. Без нас им тяжело», — цитирует Крикунова Sport24.