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1 час назад

Назаров: никто не отменяет газ или нефть из России. А хоккейную сборную Запад боится

Чемпионат.comиещё 1

Известный тренер Андрей Назаров оценил заявление главы Международной федерации хоккея Люка Тардифа о неполитизированности решений организации.

Тренер Назаров: Запад боится хоккейную сборную России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Лично мне непонятно, почему для нашей страны в ИИХФ просто берут и отменяют хоккей. Думаю, всё просто: на Западе боятся, что что сборная России может выиграть чемпионат мира. Очень странное и непонятное решение, изначально смешали политику со спортом, а теперь мы видим унылые полуфиналы. Вы, например, можете представить футбольный мундиаль без сборной Аргентины, Бразилии или Германии?

Посмотрите, никто не отменяет газ или и нефть из России. Причём по любым ценам. И никогда не отменит. А тут решили отыграться на хоккее и говорят, что это не политическое решение, просто смешно это слышать. На мой взгляд, Россия могла бы выставить на чемпионат мира две сборные своей страны, у нас много звёзд. Организаторы нас просто испугались. Побоялись, что мы станем чемпионами. Безусловно, мы были бы в финале. Так что новый французский старче Люк Тардиф лукавит. Так и скажите: «Мы боимся Россию и не хотим видеть её чемпионом». Кстати, сборная Беларуси, которую тоже отстранили от турнира по политическим причинам, тоже не затерялась бы и выступила достойно», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В одном полуфинале чемпионата мира — 2023 сборная Канады встретится с Латвией, в другом — сборная США с Германией.

Хоккей,Люк Тардиф,Павел Панышев,Андрей Назаров,СБОРНАЯ РОССИИ,
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