«Адмирал» и «Металлург» совершили обмен защитниками

Хоккейный клуб «Адмирал» и магнитогорский «Металлург» совершили обмен. В столицу Дальнего Востока едет защитник Илья Николаев, а «сталевары» получили права на защитника Данилу Паливко, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Сообщается, что «Адмирал» подписал контракт с Николаевым сроком на два года.

© Чемпионат.com

21-летний Николаев является воспитанником магнитогорской школы хоккея. За «Стальных лисов» защитник сыграл 112 матчей и заработал 15 очков (0+15) при показателе полезности «+13». В КХЛ за «Металлург» провёл 83 игры и отметился семью результативными передачами.