Стало известно, сколько ХК "Авангард" заплатил за нападающего Панюкова

«Матч ТВ» стали известны подробности сделки между «Авангардом» и «Ак Барсом», в результате которой нападающий Кирилл Панюков перешел в омский клуб.

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Состав «Авангарда» в результате обмена с «Ак Барсом» пополнил 26 летний хоккеист, контракт которого рассчитан на три года. По информации «Матч ТВ», «Авангард» заплатил казанцам компенсацию в размере 23 млн рублей.

Зарплата Панюкова в следующие три сезона составит 24, 29 и 32 млн рублей соответственно.