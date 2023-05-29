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«Авангард» заплатил «Ак Барсу» 23 млн рублей за Панюкова

«Матч ТВ» стали известны подробности сделки между «Авангардом» и «Ак Барсом», в результате которой нападающий Кирилл Панюков перешел в омский клуб.

Стало известно, сколько ХК "Авангард" заплатил за нападающего Панюкова
© Матч ТВ

Состав «Авангарда» в результате обмена с «Ак Барсом» пополнил 26 летний хоккеист, контракт которого рассчитан на три года. По информации «Матч ТВ», «Авангард» заплатил казанцам компенсацию в размере 23 млн рублей.

Зарплата Панюкова в следующие три сезона составит 24, 29 и 32 млн рублей соответственно.

Панюков в минувшем сезоне провел за «Ак Барс» 68 матчей, в которых набрал 15 (9+6) очков при показателе полезности «+17».

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