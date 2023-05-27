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Овечкин пошутил, что может стать первым хоккеистом в чемпионате Саудовской Аравии

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о периоде завершения своей профессиональной карьеры.

Овечкин признался, что хотел бы последовать по пути Роналду
© Телеграм-канал ФК «Динамо»

«Я буду первым, в ОАЭ. Если заплатят большие деньги, почему нет? Годик можно себя помучить», — сказал Овечкин в эфире «Кстати» во «ВКонтакте».

Овечкин начинал свою профессиональную карьеру в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо». В 2005 году он перебрался в НХЛ, подписав контракт с «Кэпиталз». В 2018 году он вместе с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли.

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

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