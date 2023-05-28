«Авангард» объявил об уходе Грицюка

«Спасибо за все годы в составе нашей команды! Желаем никогда не сходить с выбранного пути, не останавливаться в развитии, чтобы карьера шла только вверх, пусть получится завоевать как можно больше трофеев!» - отмечено в сообщении «Авангарда».