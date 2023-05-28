«Авангард» объявил об уходе Грицюка
Нападающий Арсений Грицюк покинул «Авангард». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«Спасибо за все годы в составе нашей команды! Желаем никогда не сходить с выбранного пути, не останавливаться в развитии, чтобы карьера шла только вверх, пусть получится завоевать как можно больше трофеев!» - отмечено в сообщении «Авангарда».
Ранее 22-летний россиянин принял контрактное предложение СКА. «Авангард» не стал повторять его.
Грицюк в 66 матчах прошедшего регулярного чемпионата КХЛ набрал 40 (15+25) очков. В 11 матчах плей-офф на его счету 4 (3+1) балла.
В 2021 году Грицюк стал обладателем Кубка Гагарина. В 2022-м он помог сборной России стать второй на Олимпийских играх.
Арсений задрафтован «Нью-Джерси» в 2019 году под общим 129-м номером.