Овечкин назвал плюсы от непопадания «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что расстроился из-за непопадания «столичных» в плей-офф НХЛ, однако это позволило ему раньше прилететь в отпуск в Россию и повидаться с близкими.

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«Безусловно, я расстроился непопаданию в плей-офф, но что сделаешь… Зато вернулись домой, увидели родителей, друзей», — заявил Овечкин в развлекательном шоу «Кстати» «ВКонтакте».

Александр Овечкин является вторым лучшим бомбардиром в истории НХЛ. Россиянин стал первым европейцем, забросившим 800 шайб в североамериканской лиге, и вообще первым хоккеистом, сделавшим это в составе одной команды. Всего на его счету 822 точных броска.