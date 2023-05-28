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1 час назад

Овечкин назвал плюсы от непопадания «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

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Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что расстроился из-за непопадания «столичных» в плей-офф НХЛ, однако это позволило ему раньше прилететь в отпуск в Россию и повидаться с близкими.

Овечкин назвал плюсы от непопадания «Вашингтона» в плей-офф НХЛ
Фото: ТАССТАСС

«Безусловно, я расстроился непопаданию в плей-офф, но что сделаешь… Зато вернулись домой, увидели родителей, друзей», — заявил Овечкин в развлекательном шоу «Кстати» «ВКонтакте».

Александр Овечкин является вторым лучшим бомбардиром в истории НХЛ. Россиянин стал первым европейцем, забросившим 800 шайб в североамериканской лиге, и вообще первым хоккеистом, сделавшим это в составе одной команды. Всего на его счету 822 точных броска.

В минувшем сезоне 37-летний россиянин провёл 73 матча и набрал 75 (42+33) очков по системе «гол+пас». В «Вашингтоне» он выступает с осени 2005 года. В составе «Кэпиталз» Ови в 2018 году завоевал Кубок Стэнли.

Хоккей,Александр Овечкин,
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