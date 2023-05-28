Олимпийского чемпиона Зеттерберга ввели в Зал славы IIHF

Чемпион Олимпийских игр, обладатель Кубка Стэнли и победитель чемпионата мира швед Хенрик Зеттерберг введен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF) в категории "игрок". Церемония прошла в воскресенье в Финляндии.

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Самым успешным в международной карьере шведского нападающего стал 2006 год, когда он выиграл золото Олимпиады и чемпионат мира, проходивший в Риге. На том мировом первенстве он вошел в тройку лучших игроков турнира. Через два года Зеттерберг в составе "Детройта" стал обладателем Кубка Стэнли, забросив победный гол в шестом матче серии с "Питтсбургом", и был признан самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В том же году он попал в так называемый Тройной золотой клуб, в него входят хоккеисты, выигравшие Олимпиаду, Кубок Стэнли и чемпионат мира.

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В 2014 году Зеттерберг в составе сборной Швеции стал серебряным призером Олимпийских игр в Сочи. В течение шести лет он был капитаном "Детройта". Из-за проблем со спиной в 2018 году Зеттерберг фактически завершил свою карьеру, однако формально это произошло по окончании срока его контракта в 2021 году.

В категории "игрок" в Зал славы был также введен американец Брайан Лич, который является одним из лучших защитников в истории НХЛ и одним из восьми игроков обороны в лиге, кто набрал более 1 000 очков (1 028). Он является обладателем Кубка Стэнли в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" (1994), в 2009 году был введен в Зал славы хоккея в Торонто, а в 2017-м - в число 100 лучших игроков НХЛ.

Лич завоевал титул самого ценного игрока плей-офф в 1994 году, став первым обладателем трофея, родившимся в США. В 1992 и 1997 годах его признавали лучшим защитником НХЛ. В составе сборной США Лич выиграл серебро Олимпиады (2002), а также Кубок мира (1996), будучи капитаном национальной команды.

Вратари в Зале славы

В той же категории в Зал славы были введены вратарь сборной Франции Кристобаль Юэ, британский голкипер Джимми Фостер и хоккеистка сборной Канады Каролин Уэллетт. Юэ играл за национальную команду с 1997 года, он принял участие в 13 чемпионатах мира и двух Олимпиадах (1998, 2002), а также стал первым французом, выигравшим Кубок Стэнли - в составе "Чикаго" в 2010 году. В последний раз Юэ сыграл за сборную Франции на домашнем чемпионате мира (турнир принимали Париж и немецкий Кельн) и завершил карьеру в 2018 году.

Нападающая Уэллетт является четырехкратной олимпийской чемпионкой (2002, 2006, 2010, 2014) и шестикратной чемпионкой мира (1999-2001, 2004, 2007, 2012). Фостер выигрывал олимпийское золото 1936 года и становился двукратным серебряным призером чемпионата мира. На его счету 29 матчей на Олимпиадах и чемпионатах мира, 22 пропущенные шайбы и 16 игр "на ноль". В период с 1936 по 1939 год он был бессменным вратарем сборной Великобритании, проиграв только пять матчей.

В Зал славы введен функционер Калерво Куммола, который с 1997 по 2016 год был президентом Финской ассоциации хоккея, а с 2003 по 2021 год - вице-президентом IIHF, он также входил в ряд комитетов международной федерации, долгое время был членом совета IIHF. В категории судей первой женщиной - членом Зала славы стала швейцарка Сандра Домбровски, работавшая арбитром в течение 15 лет. Она была первой женщиной, которая судила финал чемпионата мира среди женских команд (1992), обслуживала решающие матчи турниров (1994, 1997). В 1998 году она также стала первой женщиной, вошедшей в состав судейского комитета международной федерации.

За выдающийся вклад в развитие хоккея премию Поля Луака получил финн Кимо Лейнонен, который в 1995-2007 годах был директором IIHF по пиару и маркетингу, а в 2012 и 2013 году принимал участие в организации чемпионатов мира, проводившихся в Финляндии и Швеции. Приза Ричарда Ториани за выдающуюся международную карьеру в качестве игрока был удостоен венгр Виктор Зелиг. В 1992 году он дебютировал в национальной команде на чемпионате Европы среди юниоров в группе С и затем участвовал в 17 взрослых мировых первенствах. С его помощью венгры впервые с 1939 года вышли в элитный дивизион (2008).

Члены Зала славы IIHF из СССР и России