Павел Буре высказался о сроках отстранения российской хоккейной сборной

Российский хоккей сможет вернуться на международную арену не ранее весны 2024 года. О сроках рассказал член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре, передаёт «Матч ТВ».

Буре дистанционно участвовал в конгрессе Международной федерации хоккея, состоявшемся в пятницу в Финляндии.

«Никаких изменений не будет как минимум до весны 2024 года. То есть сезон 2023–24 мы пропускаем» - сказал Буре.

По его словам, нужно ждать майский конгресс IIHF, который пройдет в 2024 году. Тогда это решение «будут снова пересматривать».

Буре отметил, что хоккей должен быть вне политики, но «не всегда это получается».

Сборные России и Белоруссии не участвуют в международных турнирах IIHF с весны 2022 года, их отстранили по политическим мотивам. В минувшем марте IIHF продлила запрет на сезон 2023/24.