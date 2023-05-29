Стал известен тренер «Ак Барса» в сезоне-2023/24

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов продолжит работу в клубе в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает Metaratings.

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По информации источника, новый трудовой договор с 68-летним специалистом будет подписан на один сезон с возможностью годичного продления.

Напомним, что Билялетдинов вернулся в «Ак Барс» в декабре 2022 года. Вместе с командой ему удалось выйти в финал Кубка Гагарина — 2023, где в семиматчевой серии оказались сильнее хоккеисты столичного ЦСКА.