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Metaratings: Билялетдинов и "Ак Барс" подпишут новый контракт по схеме "1+1"

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов продолжит работу в клубе в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает Metaratings.

Стал известен тренер «Ак Барса» в сезоне-2023/24
© РИА Новости

По информации источника, новый трудовой договор с 68-летним специалистом будет подписан на один сезон с возможностью годичного продления.

Напомним, что Билялетдинов вернулся в «Ак Барс» в декабре 2022 года. Вместе с командой ему удалось выйти в финал Кубка Гагарина — 2023, где в семиматчевой серии оказались сильнее хоккеисты столичного ЦСКА.

Всего на счету Билялетдинова три победы в Кубке Гагарина вместе с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018). В 2012 году в качестве главного тренера сборной России становился чемпионом мира.

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