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47 минут назад

Сборная России осталась на третьем месте в рейтинге Международной федерации хоккея

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Международная федерация хоккея на своём официальном сайту опубликовала рейтинг сборных команд после окончания чемпионата мира — 2023.

Сборная России осталась на третьем месте в рейтинге Международной федерации хоккея
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

После победы на мировом первенстве 2023 года сборная Канады обошла национальную команду Финляндии и стала лидером рейтинга. Сборная России осталась на третьей позиции. Отметим, что сборная Германии, занявшая на турнире второе место поднялась с девятой на пятую позицию в рейтинге.

Топ-10 лучших команд в рейтинге ИИХФ — 2023:

1. Канада (4150 очков).

2. Финляндия (4080).

3. Россия (4050).

4. США (3940).

5. Германия (3835).

6. Швеция (3800).

7. Швейцария (3775).

8. Чехия (3735).

9. Словакия (3690).

10. Латвия (3610).

Напомним, президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что сборные России и Беларуси получат такое же количество очков, сколько они заработали после того, как покинули соревнования.

Ранее стал известен предварительный состав групп на мировое первенство 2024 года в Чехии.

Хоккей,Люк Тардиф,СБОРНАЯ РОССИИ,
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