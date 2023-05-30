Канадская сборная по хоккею возглавила рейтинг IIHF

Сборная Канады по хоккею заняла первое место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), передает РИА Новости, ссылаясь на сайт организации. Мировой рейтинг Федерации учитывает выступления за последние четыре года на чемпионате мира по хоккею с шайбой и зимних Олимпийских играх и рассчитывается на ежегодной основе для определения посева на чемпионате мира, олимпийском хоккейном турнире и в квалификационных матчах.

В этом году сборная Канады, которая стала победителем чемпионата мира 2023 года в Риге и Тампере, набрала 4150 очков. На вторую строчку опустилась команда Финляндии (4080), россияне (4050) идут третьими. Финалист прошедшего турнира — команда Германии (3835) поднялась с девятого на пятое место. Сборная Латвии (3610), впервые в истории завоевавшая бронзу чемпионата мира, поднялась с 11-й на десятую строчку.