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Сейм Латвии объявил выходной в честь хоккейной сборной

29 мая объявлен в Латвии выходным днем в честь успешного выступления национальной хоккейной сборной на чемпионате мира — 2023. Об этом сообщает пресс-служба Сейма Латвии.

Сейм Латвии объявил выходной в честь хоккейной сборной
© Газета.Ru

Законодательный орган Латвийской республики на внеочередном заседании утвердил поправки в закон «О государственных праздниках, памятных датах и днях памяти».

Таким образом, 29 мая 2023 объявлен государственным праздником и нерабочим днем. При этом экзаменационные мероприятия в учебных заведениях страны отменены или перенесены не будут.

Напомним, что в матче за третье место сборная Латвии в овертайме обыграла национальную сборную США (4:3), завоевав первую медаль на мировых первенствах в истории.

Ранее сообщалось, что сборная России сохранила третье место в обновленном рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF).

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