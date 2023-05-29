Сейм Латвии объявил выходной в честь хоккейной сборной

29 мая объявлен в Латвии выходным днем в честь успешного выступления национальной хоккейной сборной на чемпионате мира — 2023. Об этом сообщает пресс-служба Сейма Латвии.

Законодательный орган Латвийской республики на внеочередном заседании утвердил поправки в закон «О государственных праздниках, памятных датах и днях памяти».

Таким образом, 29 мая 2023 объявлен государственным праздником и нерабочим днем. При этом экзаменационные мероприятия в учебных заведениях страны отменены или перенесены не будут.

Напомним, что в матче за третье место сборная Латвии в овертайме обыграла национальную сборную США (4:3), завоевав первую медаль на мировых первенствах в истории.