Канадский хоккеист хочет видеть больше украинцев в НХЛ

«Хочу, чтобы все дети в Украине знали, что мы за них молимся. Сейчас у вас очень сложные времена.



Однако все обязательно наладится. Мы бы хотели видеть больше украинцев в НХЛ», — приводит слова Уигара портал Xsport.ua.