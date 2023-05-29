Россия и Белоруссия пропустят ЧМ-2024 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) на своем официальном сайте объявила список участников чемпионата мира по хоккею 2024 года в Чехии.

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В группу А, матч которой пройдут в Остраве, попали команды Канады, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции, Казахстана и Польши.

В группе В сыграют сборные Финляндии, США, Швейцарии, Чехии, Дании, Норвегии, Австрии и Великобритании. Участники этой группы будут проводить матчи в Праге.

Отмечается, что в составе подгрупп могут быть внесены незначительные изменения по организационным причинам.