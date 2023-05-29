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Сборных России и Белоруссии нет в предварительном списке участников ЧМ-2024

Международная федерация хоккея (IIHF) на своем официальном сайте объявила список участников чемпионата мира по хоккею 2024 года в Чехии.

Россия и Белоруссия пропустят ЧМ-2024 по хоккею
© РИА Новости

В группу А, матч которой пройдут в Остраве, попали команды Канады, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции, Казахстана и Польши.

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В группе В сыграют сборные Финляндии, США, Швейцарии, Чехии, Дании, Норвегии, Австрии и Великобритании. Участники этой группы будут проводить матчи в Праге.

Отмечается, что в составе подгрупп могут быть внесены незначительные изменения по организационным причинам.

Таким образом, национальные команды России и Белоруссии пропустят третий чемпионат мира подряд.

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