Олимпийский чемпион Кожевников назвал ЧМ-2023 "первенством двора"

«Да я даже не смотрел это первенство двора. Без России и Белоруссии вообще неинтересно наблюдать. Что касается сенсаций от Латвии и Германии, то это случайность. Без России неудивительно, что таким странам удается забраться так высоко. Как бы выступила наша команда? Да что гадать, раз нас там не было. Но уверен, что сыграли бы достойно и добились хорошего результата», — сказал Кожевников в интервью «РБ Спорт».