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48 минут назад

Кожевников — о ЧМ: первенство двора, сенсации от Латвии и Германии — это случайность

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о попадании сборных Латвии и Германии в тройку сильнейших на чемпионате мира — 2023.

Олимпийский чемпион Кожевников назвал ЧМ-2023 "первенством двора"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Да я даже не смотрел это первенство двора. Без России и Белоруссии вообще неинтересно наблюдать. Что касается сенсаций от Латвии и Германии, то это случайность. Без России неудивительно, что таким странам удается забраться так высоко. Как бы выступила наша команда? Да что гадать, раз нас там не было. Но уверен, что сыграли бы достойно и добились хорошего результата», — сказал Кожевников в интервью «РБ Спорт».

Напомним, сборная Латвии стала бронзовым призёром, обыграв в матче за третье место национальную команду США со счётом 4:3 ОТ. Германия в финале мирового первенства уступила сборной Канады (2:5).

Хоккей,Александр Кожевников,
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