Тренер Крикунов: сейчас в мире доминирует Канада, но им недолго осталось

«Конечно, не удивительно, что Канада нас обогнала по общему количеству чемпионств на чемпионатах мира. Это хоккейная страна, которая сейчас доминирует в мире. Раньше доминировали мы, а сейчас они. Но им не долго осталось, ха-ха. Дайте нам сыграть, и тогда поборемся за звание лучших в мире. Наша сборная могла бы выиграть этот чемпионат. Все это понимают.



Общий уровень хоккея в мире растет. Уже все в Европе умеют кататься, хорошо бросать и бегать. Третье место Латвии и второе место Германии говорит о том, что нам скоро придётся воспринимать всерьёз эти сборные. Но всё же будущее за нами. Пройдёт много лет, а Россия всё ещё будет ведущей хоккейной страной», — сказал Крикунов в интервью Sport24.