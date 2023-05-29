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Крикунов: раньше в мире доминировала Россия, а сейчас Канада, но им недолго осталось

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал то, что национальная команда Канады обошла сборные России/СССР по общему числу золотых медалей на чемпионатах мира.

Тренер Крикунов: сейчас в мире доминирует Канада, но им недолго осталось
© Чемпионат.com

«Конечно, не удивительно, что Канада нас обогнала по общему количеству чемпионств на чемпионатах мира. Это хоккейная страна, которая сейчас доминирует в мире. Раньше доминировали мы, а сейчас они. Но им не долго осталось, ха-ха. Дайте нам сыграть, и тогда поборемся за звание лучших в мире. Наша сборная могла бы выиграть этот чемпионат. Все это понимают.

Общий уровень хоккея в мире растет. Уже все в Европе умеют кататься, хорошо бросать и бегать. Третье место Латвии и второе место Германии говорит о том, что нам скоро придётся воспринимать всерьёз эти сборные. Но всё же будущее за нами. Пройдёт много лет, а Россия всё ещё будет ведущей хоккейной страной», — сказал Крикунов в интервью Sport24.

Глава ИИХФ Люк Тардиф ранее заявлял, что решение по участию сборных России и Беларуси в турнирах под эгидой организации будет принято в марте 2024 года. Обе сборные уже отстранены от чемпионата мира 2024 года, который пройдёт в Чехии.

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