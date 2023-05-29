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Кожевников назвал победу Германии на ЧМ по хоккею случайностью

Олимпийский чемпион Александр Кожевников не удивлен попаданием сборных Латвии и Германии в четверку сильнейших команд чемпионата мира по хоккею, который проходил в Риге и Тампере. Об этом пишет РИА Новости.

Олимпийский чемпион Кожевников назвал ЧМ-2023 "первенством двора"
© РИА Новости

В финале сборная Канады обыграла команду Германии со счетом 5:2, а сборная Латвии заняла третье место, победив команду США (4:3 ОТ).

Кожевников признался, что без России и Белоруссии турнир неинтересен, но отметил, что успех Латвии и Германии - это случайность, связанная с отсутствием российской команды.

«Да я даже не смотрел это первенство двора», - добавил Кожевников.

Он также выразил уверенность в том, что российская команда достойно выступила бы на турнире, если бы принимала участие в нем.

Напомним, российская сборная пропустила чемпионат мира второй год подряд. Причиной послужило лишение России права на проведение соревнований. Изначально первенство должно было проходить в Санкт-Петербурге.

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