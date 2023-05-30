ХК «Металлург» объявил о подписании контракта с нападающим Михайлисом

Нападающий Никита Михайлис подписал годичный контракт с «Металлургом». Об этом сообщается на официальном сайте магнитогорской команды.

© Чемпионат.com

Михайлис – воспитанник казахстанского хоккея. Большую часть карьеры форвард провёл в системе «Барыса», начав свой путь в профессиональном хоккее в команде «Барыс Астана-2» (2011/12), Никита выступал за «Снежных Барсов» (МХЛ, 2012-2015), «Номад» (чемпионат Казахстана, 2015-2019) и усть-каменогорское «Торпедо» (ВХЛ, 2016/17). С 2014 года форвард на регулярной основе привлекался в «Барыс», постепенно став игроком основного состава.

В сезоне 2021/22 Никита установил личный рекорд по очкам, набрав 46 (19+27) баллов. Уже в следующем году нападающий стал капитаном команды. Помимо этого, Никита входил в состав сборной Казахстана по хоккею, пройдя путь от команды U18 до основной сборной.