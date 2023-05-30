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«Металлург» объявил о подписании контракта с Никитой Михайлисом

Нападающий Никита Михайлис подписал годичный контракт с «Металлургом». Об этом сообщается на официальном сайте магнитогорской команды.

ХК «Металлург» объявил о подписании контракта с нападающим Михайлисом
© Чемпионат.com

Михайлис – воспитанник казахстанского хоккея. Большую часть карьеры форвард провёл в системе «Барыса», начав свой путь в профессиональном хоккее в команде «Барыс Астана-2» (2011/12), Никита выступал за «Снежных Барсов» (МХЛ, 2012-2015), «Номад» (чемпионат Казахстана, 2015-2019) и усть-каменогорское «Торпедо» (ВХЛ, 2016/17). С 2014 года форвард на регулярной основе привлекался в «Барыс», постепенно став игроком основного состава.

В сезоне 2021/22 Никита установил личный рекорд по очкам, набрав 46 (19+27) баллов. Уже в следующем году нападающий стал капитаном команды. Помимо этого, Никита входил в состав сборной Казахстана по хоккею, пройдя путь от команды U18 до основной сборной.

В предыдущем сезоне на счету Михайлиса 41 (15+26) результативный балл в 58 играх сезона, при показателе полезности «+3». Также нападающий был капитаном «Барыса». Всего в КХЛ у форварда 411 матчей и 221 (99+122) очко, при показателе полезности «+6», среднем времени на льду 14 минут и 49 секунд и 18.9 сменах за игру.

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