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Зарплата Михайлиса в «Металлурге» – 80 млн рублей. Еще 26 млн форвард может получить за счет бонусов (Михаил Зислис)

Зарплата Никиты Михайлиса в «Металлурге» составит 80 миллионов рублей.

Стала известна зарплата нападающего Михайлиса в «Металлурге»
© Sports.ru

Вчера стало известно о том, что 27-летний форвард подписал контракт с магнитогорцами на один год.

Хоккеист сборной Казахстана, отыгравший 9 сезонов за «Барыс», не будет считаться легионером.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, зарплата игрока составит 80 миллионов рублей. Еще 26 млн форвард может получить за счет бонусов.

Ранее сообщалось, что зарплата игрока составит 55 млн рублей.

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