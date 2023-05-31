Стала известна зарплата нападающего Михайлиса в «Металлурге»

Зарплата Михайлиса в «Металлурге» – 80 млн рублей. Еще 26 млн форвард может получить за счет бонусов (Михаил Зислис)
Зарплата Никиты Михайлиса в «Металлурге» составит 80 миллионов рублей.
Вчера стало известно о том, что 27-летний форвард подписал контракт с магнитогорцами на один год.
Хоккеист сборной Казахстана, отыгравший 9 сезонов за «Барыс», не будет считаться легионером.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, зарплата игрока составит 80 миллионов рублей. Еще 26 млн форвард может получить за счет бонусов.
Ранее сообщалось, что зарплата игрока составит 55 млн рублей.
Зарплата Михайлиса в «Металлурге» – 80 млн рублей. Еще 26 млн форвард может получить за счет бонусов (Михаил Зислис)
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