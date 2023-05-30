В Финляндии начато расследование против сборной Латвии по хоккею

Уголовное дело возбуждено в Финляндии против сборной Латвии из-за размещения на форме команды, в которой она играла на чемпионате мира по хоккею, логотипа эстонской букмекерской конторы. Об этом со ссылкой на издание Iltalehti пишет «Чемпионат».

Департамент внутренней полиции Финляндии зарегистрировал уголовное дело 30 мая. В Финляндии законодательно запрещена реклама иностранных компаний, занимающихся азартными играми. А на игровой форме сборной Латвии на ЧМ-2023 присутствовал логотип эстонской букмекерской конторы OlyBet.

«У сборной Латвии была реклама, которая не была отечественной. Кто-то посчитал, что полиция должна расследовать возможное преступление. Полиция регистрирует дело и приступает к предварительному расследованию», - пояснил комиссар полиции Арто Партанен.