$80.06+0.0985.90-0.02

В Финляндии начато расследование против сборной Латвии по хоккею

Уголовное дело возбуждено в Финляндии против сборной Латвии из-за размещения на форме команды, в которой она играла на чемпионате мира по хоккею, логотипа эстонской букмекерской конторы. Об этом со ссылкой на издание Iltalehti пишет «Чемпионат».

В Финляндии начато расследование против сборной Латвии по хоккею
© globallookpress.com

Департамент внутренней полиции Финляндии зарегистрировал уголовное дело 30 мая. В Финляндии законодательно запрещена реклама иностранных компаний, занимающихся азартными играми. А на игровой форме сборной Латвии на ЧМ-2023 присутствовал логотип эстонской букмекерской конторы OlyBet.

«У сборной Латвии была реклама, которая не была отечественной. Кто-то посчитал, что полиция должна расследовать возможное преступление. Полиция регистрирует дело и приступает к предварительному расследованию», - пояснил комиссар полиции Арто Партанен.

Чемпионат мира по хоккею в этом году проходил в Финляндии и Латвии. Чемпионом мира стала сборная Канады, обыграв в финале команду Германии со счетом 5:2. При этом российская команда не приняла участия в турнире из-за международных санкций, введенных после начала спецоперации на Украине.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий