В Финляндии начато расследование против сборной Латвии по хоккею
Уголовное дело возбуждено в Финляндии против сборной Латвии из-за размещения на форме команды, в которой она играла на чемпионате мира по хоккею, логотипа эстонской букмекерской конторы. Об этом со ссылкой на издание Iltalehti пишет «Чемпионат».
Департамент внутренней полиции Финляндии зарегистрировал уголовное дело 30 мая. В Финляндии законодательно запрещена реклама иностранных компаний, занимающихся азартными играми. А на игровой форме сборной Латвии на ЧМ-2023 присутствовал логотип эстонской букмекерской конторы OlyBet.
«У сборной Латвии была реклама, которая не была отечественной. Кто-то посчитал, что полиция должна расследовать возможное преступление. Полиция регистрирует дело и приступает к предварительному расследованию», - пояснил комиссар полиции Арто Партанен.
Чемпионат мира по хоккею в этом году проходил в Финляндии и Латвии. Чемпионом мира стала сборная Канады, обыграв в финале команду Германии со счетом 5:2. При этом российская команда не приняла участия в турнире из-за международных санкций, введенных после начала спецоперации на Украине.