Тренер Назаров назвал фаворита Кубка Стэнли

Напомним, в ночь на 30 мая по московскому времени «Вегас Голден Найтс» разгромил «Даллас Старз» в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли со счетом 6:0. Они выиграли серию со счетом 4-2. В финале Кубка Стэнли «Вегас» встретится с «Флоридой».