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«Торпедо» объявило о расставании с 38-летним защитником Мишариным

«Торпедо» объявило о расставании с опытным защитником Георгием Мишариным, проведшим за нижегородский клуб последние четыре сезона.

ХК «Торпедо» объявил о расставании с 38-летним защитником Мишариным
© Чемпионат.com

«Благодарим за игру в составе нашей команды защитника Георгия Мишарина. Георгий провёл четыре сезона в составе «Торпедо» и внёс свой вклад в новейшую историю команды. Желаем, чтобы в дальнейшем и в хоккее, и в жизни всё складывалось наилучшим образом! Спасибо за игру, Георгий!» — говорится в сообщении пресс-службы нижегородской команды.

38-летний защитник в прошлом сезоне провёл за «Торпедо» 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф и отметился тремя результативными передачами с показателем полезности «+2». Всего в КХЛ на счету опытного защитника 744 матча, в которых Мишарин набрал 122 (25+97) очков с показателем полезности «+38».

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