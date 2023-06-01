ХК «Торпедо» объявил о расставании с 38-летним защитником Мишариным

«Благодарим за игру в составе нашей команды защитника Георгия Мишарина. Георгий провёл четыре сезона в составе «Торпедо» и внёс свой вклад в новейшую историю команды. Желаем, чтобы в дальнейшем и в хоккее, и в жизни всё складывалось наилучшим образом! Спасибо за игру, Георгий!» — говорится в сообщении пресс-службы нижегородской команды.