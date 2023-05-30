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34 минуты назад

Гусев близок к переходу в московское «Динамо»

Sports.ru

Никита Гусев, вероятно, переходит в московское «Динамо».

Нападающий Гусев близок к переходу в московское «Динамо»
Фото: Sports.ruSports.ru

Нападающий с большой долей вероятности подпишет контракт с «Динамо», об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Никита Гусев расторг соглашение со СКА в конце апреля и находится в статусе неограниченно свободно агента.

Нападающий пропустил три последних матча СКА в серии плей-офф против ЦСКА. Говорилось, что отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

Форвард провел 37 игр в регулярном чемпионате-2022/23 и набрал 49 (23+26) баллов.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 13 матчей, отметившись 12 (5+7) очками.

Хоккей,Никита Гусев,Фонбет,Динамо,
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