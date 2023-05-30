Российские хоккеисты стали победителями Кубка будущего

Молодежная сборная России по хоккею (команда "красные", игроки до 20 лет) обыграла второй состав сборной (команда "белые", игроки до 20 лет) в серии буллитов со счетом 4:3 в матче Кубка будущего. Встреча прошла во вторник в Минске.

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В составе победителей шайбы забросили Даниил Бут (1-я и 55-я минуты), Вячеслав Малов (28), автором победного буллита стал Дмитрий Симашев. У проигравших отличились Михаил Ильин (25, 40) и Алексей Васильков (31).