Генеральный секретарь ФХЛ прокомментировал уголовное дело против сборной Латвии

«Компания «OlyBet sporta bar» не является тотализатором. «SIA OlyBet sporta bar» — это компания общественного питания, одна из крупнейших в Латвии. OlyBet — это, конечно, тоже казино, тотализатор онлайн и очных ставок, но это другая компания, другая торговая марка. Латвийское законодательство это позволяет», — приводит слова Плявейса Sportacentrs.