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Генеральный секретарь ФХЛ прокомментировал уголовное дело против сборной Латвии

Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Роберт Плявейс прокомментировал уголовное дело в отношении национальной команды после чемпионата мира по хоккею — 2023. Ранее сообщалось, что на игровой форме сборной Латвии присутствовал логотип эстонской букмекерской конторы OlyBet. Финское законодательство запрещает рекламировать иностранные азартные игры.

Генеральный секретарь ФХЛ прокомментировал уголовное дело против сборной Латвии
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«Компания «OlyBet sporta bar» не является тотализатором. «SIA OlyBet sporta bar» — это компания общественного питания, одна из крупнейших в Латвии. OlyBet — это, конечно, тоже казино, тотализатор онлайн и очных ставок, но это другая компания, другая торговая марка. Латвийское законодательство это позволяет», — приводит слова Плявейса Sportacentrs.

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