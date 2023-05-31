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Вайсфельд – о невыплатах зарплат в «Салавате»: очень серьёзное нарушение трудового кодекса

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд считает задержку зарплат хоккеистам «Салавата Юлаева» серьёзным нарушением трудового кодекса и недоумевает, почему уфимскому клубу разрешили трансферы игроков.

Хоккейный эксперт Вайсфельд прокомментировал невыплату зарплат в «Салавате»
© Чемпионат.com

«Насколько я знаю, по трудовому законодательству невыплата зарплаты считается чуть ли не преступлением. Неизвестно, насколько масштаб бедствия велик, но это очень серьёзное нарушение трудового кодекса. Почему «Салавату» разрешили трансферы? Главная проблема КХЛ в том, что лига издаёт законы, которые сама не выполняет. Уфе нужен условный Крылов – человек, который возьмёт контроль над ситуацией», – цитирует Вайсфельда «Спорт-Экспресс».

Задержки зарплат в «Салавате Юлаеве» составляют четыре месяца. Крайний срок погашения задолженностей был установлен на 30 апреля, однако клуб так и не погасил долги. КХЛ наложила на «Салават» запрет на регистрацию игроков, хотя на официальном сайте лиги недавно подписанный клубом вратарь Александр Самонов указан как игрок уфимской команды.

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