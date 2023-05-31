Хоккейный эксперт Вайсфельд прокомментировал невыплату зарплат в «Салавате»

«Насколько я знаю, по трудовому законодательству невыплата зарплаты считается чуть ли не преступлением. Неизвестно, насколько масштаб бедствия велик, но это очень серьёзное нарушение трудового кодекса. Почему «Салавату» разрешили трансферы? Главная проблема КХЛ в том, что лига издаёт законы, которые сама не выполняет. Уфе нужен условный Крылов – человек, который возьмёт контроль над ситуацией», – цитирует Вайсфельда «Спорт-Экспресс».