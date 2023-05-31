Капитан сборной Хорватии перешел в ХК «Сочи»

31-летний хорватский нападающий Борна Рендулич перешёл в клуб Континентальной хоккейной лиги «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

© Betassist

Капитан сборной Хорватии заключил с сочинским клубом однолетнее соглашение.

Последним клубом Рендулича был немецкий «Мангейм». Хорват выступал в КХЛ с 2017 по 2019 год с составе подмосковного клуба «Витязь». За российскую команду он отыграл 95 матчей, забросил 22 шайбы и стал автором 21 результативной передачи.

Рендулич также имеет опыт выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он провёл 14 матчей в составе «Колорадо Эвеланш», а также одну игру за «Ванкувер Кэнакс».