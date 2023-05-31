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Глава IIHF Тардиф рассказал, что организация находится в диалоге с ФХР

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, что организация находится в контакте с Федерацией хоккея России (ФХР). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Глава IIHF Тардиф рассказал, что организация находится в диалоге с ФХР
© globallookpress.com

«Между ИИХФ и ФХР есть обсуждения, диалог идет. Общаемся ли мы с Третьяком? Мы говорим с большим количеством сотрудников из Российской Федерации», — сказал Тардиф.

IIHF в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов выразил уверенность в том, что российским хоккеистам было по силам одержать победу на чемпионате мира — 2023.

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