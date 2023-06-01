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«Сочи» подписал новый контракт с главным тренером Кокоревым

Хоккейный клуб «Сочи» заключил новый контракт с Дмитрием Кокоревым, который продолжит работу на посту главного тренера без приставки «и. о.», сообщает пресс-служба клуба. Также клуб объявил о прекращении сотрудничества с тренером Сергеем Петренко.

ХК «Сочи» подписал новый контракт с главным тренером Кокоревым
© Чемпионат.com

Напомним, что специалист два сезона (2021/2022, 2022/2023) работал в системе ХК «Сочи» на посту главного тренера молодёжной команды «Капитан». В октябре минувшего года он вошёл в тренерский штаб «леопардов», а затем, 20 января 2023 года, был назначен исполняющим обязанности главного тренера ХК «Сочи».

Дмитрий Кокорев работал в тренерском штабе молодёжной сборной России на Кубке Будущего. Напомним, в прошедшем сезоне КХЛ «Сочи» занял последнее место в лиге, набрав 32 очка за 68 матчей.

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