Тренер рассказал о роли России в исторической бронзе Латвии на ЧМ по хоккею

Работавший с несколькими клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) тренер Андрей Назаров высказался о завоевании бронзы чемпионата мира сборной Латвии. Об этом сообщает «Чемпионат».

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По словам специалиста, огромную роль в этом успехе сыграла Россия.

«Заслуга КХЛ в развитии латвийской тренерской школы и латвийских игроков очевидна. Большинство из них сидели в России на жирных контрактах, и порой незаслуженно, работали в российских командах, черпали опыт и навыки», — рассказал Назаров.

28 мая сборная Латвии впервые в истории завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею. В матче за третье место на турнире 2023 года команда обыграла США (4:2).